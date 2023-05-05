МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили рост до более чем 2%, инвесторы могут позитивно оценивать ситуацию на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Запад нашел дыру, куда утекает российская нефть

По состоянию на 13.24 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 2,11%, до 74,03 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 2,2%, до 70,06 долларов. Ранее утром цены на обе марки росли на 0,95% и 0,89% соответственно.

"Конечно, есть все основания для "бычьего" настроя — проблема в том, что нефтетрейдеры — непостоянная группа. Это лишь вопрос времени, когда сокращение добычи нефти ОПЕК, недостаточное предложение из стран, не входящих в ОПЕК+, и конструктивная картина спроса в Китае снова выйдут на первый план", — сказал агентству Блумберг аналитик PVM Oil Associates Ltd. Стивен Бреннок (Stephen Brennock).

Инвесторы продолжают позитивно оценивать нефтяной рынок на ряде факторов недели. В среду Федеральная резервная система (ФРС) США после повышения ставки объявила, что возьмет паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, это заявление несколько ослабило опасения рецессии в США, которая могла привести к снижению спроса на нефть в мире. Вдобавок, коммерческие запасы нефти в США увидели крупное сокращение показателя уже третью неделю подряд.

Теперь нефтяной рынок ожидает пятничной статистики. В 15.30 минтруда США выпустит данные по безработице в стране. Аналитики ожидают, что в апреле показатель увеличился до 3,6% с 3,5% месяцем ранее, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 180 тысяч после увеличения на 236 тысяч в марте.