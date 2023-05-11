МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Фактическая цена экспорта нефти из России превысит прогноз по нефти марки Urals в 55 долларов за баррель с учетом более высоких цен на других базисах поставки, следует из доклада регулятора о денежно-кредитной политике. ОПЕК продолжает ждать роста мирового спроса на нефть в 2023 году

В апреле ЦБ РФ опубликовал среднесрочный прогноз, согласно которому, сохранил прогноз средней цены нефти Urals на 2023, 2024 и 2025 годы на уровне 55 долларов за баррель.

"Прогноз цены на нефть марки Urals на 2023-2025 годы оставлен без изменений — 55 долларов США за баррель. При этом фактическая экспортная цена российской нефти будет несколько выше с учетом более высоких цен на других базисах поставки", — говорится в докладе.

Регулятор добавляет, что фактическая экспортная цена российской нефти по-прежнему складывается из взвешенных по объемам поставок котировок отдельных сортов. Дело в том, что Россия экспортирует несколько сортов нефти на разных направлениях: это Urals, Siberian Light, ESPO, Sokol, ARCO и другие базисы поставки с различными спредами к Brent.

Кроме того, цена Urals в целом следовала за котировками Brent, к концу апреля сформировалась на уровне около 55 долларов за баррель. "Дисконт Urals к Brent после расширения до 34 долларов США за баррель в январе-феврале из-за эмбарго и потолка цен к апрелю сузился до 25 долларов США за баррель", — добавили в регуляторе.