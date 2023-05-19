МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу утром и могут завершить неделю ростом более чем на 3%, впервые за пять недель, свидетельствуют данные торгов. Афганистан намерен закупать нефтепродукты у "Татнефти"

По состоянию на 8.02 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,75%, до 76,43 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,70%, до 72,36 доллара. Таким образом, с начала недели этот рост на текущий момент составляет 3,03% и 3,27% соответственно.

Нефть может увидеть первый недельный рост цен после месяца непрерывного снижения, вызванного беспокойствами на рынках из-за банкротства очередного американского банка — First Republic — и повышения учетных ставок в Европе и США.

А на проходящей неделе на нефтяную стоимость влияла преимущественно макростатистика: в понедельник цены на нефть выросли на ожидании промышленных данных из Китая, в среду — на росте промышленного производства в США и в ожидании динамики запасов.

В пятницу цены также растут после того, как за неделю по 13 мая число первичных заявок на пособие по безработице в США уменьшилось на 22 тысячи, до 242 тысяч. Аналитики ожидали снижения показателя лишь на 10 тысяч. Эти данные демонстрируют охлаждение рынка труда и могут упрочить вероятность паузы в цикле ужесточения кредитно-денежной политики Федеральной резервной системой США.