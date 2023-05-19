МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 1% в пятницу днем, пока инвесторы могут позитивно оценивать перспективы спроса на нефть в текущем году, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Китай предложил расширить объем торговли нефтью и газом с Центральной Азией

По состоянию на 13.18 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 1,24%, до 76,8 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,2%, до 72,72 доллара. Ранее днем цены на обе марки росли примерно на 0,7%.

Позитив для цен может идти в ожидании некоторого опережения динамики спроса над предложением на рынке в будущем. "Мы думаем, что у нас будет дефицит" в поставках нефти на рынок, и "во второй половине года мы начнем наблюдать рост цен", — сказал в интервью агентству Блумберг глава отдела исследований сырьевых товаров Bank of America Corp. Франсиско Бланш (Francisco Blanch).

Одним из долгоиграющих факторов для нефтяного рынка остаётся также кредитно-денежная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США. Инвесторы ожидают публикации протокола ФРС во вторник, чтобы оценить следующий шаг регулятора, чье очередное заседание состоится меньше чем через месяц, 14 июня. Согласно CME Group, 63,3% аналитиков ожидают, что Федрезерв возьмет обещанную паузу и сохранит учётную ставку на текущем уровне в 5-5,25%. Остальные 36,6% прогнозируют еще одно повышение.