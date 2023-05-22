МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром показывает снижение, следует из данных торгов. Рынки продолжают оценивать перспективы, связанные с монетарной политикой Федеральной резервной системы (ФРС) США и повышением госдолга страны. Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании решений по госдолгу США

По состоянию на 8.17 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 4,25 доллара, или на 0,21%, до 1 977,35 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,79% — до 23,87 доллара за унцию.

Одним из основных факторов для золота остается учетная ставка ФРС. Больше подсказок о планах регулятора по ставке инвесторы надеются получить из протокола майского заседания, документ будет опубликован в среду.

Сигналы от ФРС отражаются на стоимости доллара, к которому чувствительно золото. Более "голубиные" настроения традиционно сдерживают доллар, что делает золото более доступным для покупки в другой валюте, и наоборот — "ястребиные" сигналы поддерживают доллар и сдерживают золото.

Следят участники торгов и за ситуацией с повышением госдолга США. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти ранее заявил, что в понедельник встретится с президентом страны Джо Байденом для переговоров о повышении потолка госдолга. Бюджетное управление конгресса рассчитало, что если министерство финансов продержится до 15 июня, то квартальные налоговые поступления отсрочат дефолт по меньшей мере до конца июля.