МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций начал торговую сессию понедельника уверенным ростом, следует из данных Московской биржи. Московская биржа начала торги первым БПИФом на юаневые облигации

К 10.02 мск индекс Мосбиржи повышается на 0,83%, до 2648 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,79%, до 1044,79 пункта.