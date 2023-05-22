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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230522/840650461.html
Российский рынок акций начал торги понедельника заметным ростом
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. Российский рынок акций начал торговую сессию понедельника уверенным ростом, следует из данных Московской биржи. К 10.02 мск индекс Мосбиржи повышается на 0,83%, до 2648 пунктов,... ПРАЙМ, 22.05.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций начал торговую сессию понедельника уверенным ростом, следует из данных Московской биржи.
К 10.02 мск индекс Мосбиржи повышается на 0,83%, до 2648 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,79%, до 1044,79 пункта.