МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. В понедельник золото торгуется с понижением на фоне укрепления доллара. Однако затянувшиеся переговоры о лимите госдолга США и менее жесткая риторика председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла ограничивают потенциал падения цен на драгоценный металл, считающийся активом-убежищем, передает Reuters.

К 06.11 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,2%, до 1971,79 доллара за унцию. Котировки фьючерсов на золото на COMEX снизились на 0,3%, до 1975,00 долларов за унцию.

Индекс доллара прибавил 0,1%, делая золото более дорогим для держателей иных валют.

В понедельник состоится встреча президента США Джо Байдена и спикера палаты представителей Кевина Маккарти, посвященная госдолгу. Рынки надеются, что стороны все-таки смогут прийти к консенсусу после того, как в пятницу переговоры были неожиданно прерваны.

"Опасения по поводу лимита госдолга США остаются одним из ключевых (поддерживающих) факторов для цен на золото… Рынок золота черпает больше ориентиров для торгов из новостей о ходе переговоров о потолке госдолга, чем о перспективах (процентных ставок) ФРС, поскольку дефолт по госдолгу США может произойти раньше следующего заседания ФРС, и он определенно скажется на решении центрального банка США", — отметил Мэтт Симпсон, старший аналитик City Index.

В пятницу цены на золото прибавили 1% после слов Пауэлла о том, что траектория предстоящей денежно-кредитной политики стала менее определенной. Последствия предыдущих повышений процентных ставок и недавнего ужесточения денежно-кредитной политики не совсем ясны, учитывая, что инфляцию довольно трудно контролировать.

Более высокие процентные ставки снижают привлекательность золота, не приносящего гарантированный доход.

Согласно FedWatch, в котировках рынка учитывается 87,3% вероятность того, что ФРС в июне оставит процентную ставку без изменений.

Цены на золото могут пробить вверх сопротивление 1985 долларов и подняться в диапазон 1992-2003 доллара, прежде чем развернуться вниз, считает технический аналитик Reuters Ван Тао.

Между тем котировки на азиатских фондовых рынках в понедельник растут.

Спот-цены на серебро снизились на 0,9%, до 23,62 доллара за унцию, платина подешевела на 0,4%, до 1058,62 доллара за унцию, а палладий упал в цене на 0,5%, до 1005,56 доллара за унцию.