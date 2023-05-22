МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует рост в начале торговой сессии понедельника, следует из данных Московской биржи. Курс рубля к основным мировым валютам показывает слабую динамику

Индекс Мосбиржи к 11.04 мск повышается на 0,63%, до 2642,8 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,48%, до 1041,55 пункта.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent при этом снижается на 0,52%, до 75,19 доллара за баррель.

В лидерах роста котировок — акции "Яндекса" (+3,72%), "Соллерса" (+3,64%), расписки TCS Group ("Тинькофф") (+2,41%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+1,75%) и расписки Globaltrans (+1,48%). Также заметно дорожают акции Московской биржи — на 1,62%. Ранее в понедельник торговая площадка опубликовала квартальный отчет по МСФО, зафиксировавший рост ее чистой прибыли на 77%, до 14,3 миллиарда рублей. При этом рост скорректированного показателя составил лишь 17,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Сильнее всего снижаются в цене обыкновенные (-1,67%) и привилегированные (-1,5%) акции "Ростелекома", расписки Polymetal (-1,67%), расписки VK (-0,89%), привилегированные (-0,87%) и обыкновенные (-0,65%) акции "Мечела.

"В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться восстановиться на фоне отсутствия объявления о новых санкциях со стороны Большой семерки по итогам прошедших выходных. Инвесторы по ходу недели продолжат ждать дивидендных и других корпоративных новостей, которые остаются важным драйвером покупок в РФ в последние месяцы", — отмечает аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.