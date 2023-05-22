МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги понедельника преимущественно в плюсе после решения ЦБ Китая не менять учётную ставку, свидетельствуют данные торгов. Китай ответил на заявление G7 об экономическом принуждении

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,39%, до 3296,47 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,39%, до 2038,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,4%, до 19722,5 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,76%, до 2557,08 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,22%, до 7263,3 пункта; японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%, до 31086,82 пункта.

Инвесторы обратили внимание на решение центробанка Китая, который вновь сохранил учётную ставку ("основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков", LPR, loan prime rate) на уровне 3,65%.

Кроме того, трейдеры в Азии переняли общий оптимизм по поводу разрешения ситуации с госдолгом США. Инвесторы положительно настроены, поскольку позднее в понедельник ожидается встреча спикера палаты представителей США Кевина Мак-Карти с президентом страны Джо Байденом для переговоров на эту тему.