Фондовые биржи АТР закрыли торги понедельника в основном ростом после заседания ЦБ Китая
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги понедельника преимущественно в плюсе после решения ЦБ Китая не менять учётную ставку, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,39%, до 3296,47 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,39%, до 2038,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,4%, до 19722,5 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,76%, до 2557,08 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,22%, до 7263,3 пункта; японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%, до 31086,82 пункта.
Инвесторы обратили внимание на решение центробанка Китая, который вновь сохранил учётную ставку ("основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков", LPR, loan prime rate) на уровне 3,65%.
Кроме того, трейдеры в Азии переняли общий оптимизм по поводу разрешения ситуации с госдолгом США. Инвесторы положительно настроены, поскольку позднее в понедельник ожидается встреча спикера палаты представителей США Кевина Мак-Карти с президентом страны Джо Байденом для переговоров на эту тему.
https://1prime.ru/Financial_market/20230522/840651518.html