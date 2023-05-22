МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Золото торгуется у флэтовой линии в понедельник. Как сообщает Reuters, трейдеры ждут ясности в обсуждении лимита госдолга США и дальнейших шагов Федеральной резервной системы (ФРС) в денежно-кредитной политике.

К 08.43 по Гринвичу спот-цены на золото колебались у флэтовой линии, на уровне 1978,32 доллара за унцию. Котировки фьючерсов на золото на COMEX снизились на 0,2%, до 1978,10 доллара за унцию.

В краткосрочной перспективе все внимание будет приковано к переговорам о потолке госдолга США. Если же ФРС озвучит мягкую денежно-кредитную риторику, это также может стать новым ориентиром для торгов на рынке золота, считает Джованни Стауново, аналитик UBS.

Инвесторы надеются уловить намеки на дальнейшие шаги ФРС в отношении процентных ставок. Ранее председатель центрального банка США Джером Пауэлл намекнул на возможную паузу в повышении ставок в июне.

Протоколы недавнего заседания ФРС будут обнародованы 24 мая.

На этой неделе переговоры о лимите госдолга США могут отодвинуть на второй план ключевые экономические данные, включая протоколы заседания ФРС, считает Лукман Отунуга, старший аналитик FXTM.

"В ближайшее время цены на золото могут колебаться в диапазоне, выше 1970 долларов. Если же они упадут ниже этого уровня, рынок может испытать на прочность отметки 1945 и 1900 долларов", — считает он.

Спот-цены на серебро снизились на 0,2%, до 23,79 доллара за унцию, платина подорожала на 0,8%, до 1071,27 доллара за унцию, а палладий торговался у флэтовой линии, на уровне 1512,37 доллара за унцию.