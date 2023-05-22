МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник в основном показывают снижение, британский FTSE 100 поднимается на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.46 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,24%, до 7 775,5 пункта, французский CAC 40 уменьшается на 0,2%, до 7 476,86 пункта, немецкий DAX опускается на 0,17%, до 16 246,95 пункта.

В целом рынки больше склонны уходить от риска на фоне неопределенности вокруг госдолга США. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что в понедельник встретится с президентом страны Джо Байденом для переговоров о повышении потолка госдолга.

Британский индекс при этом поддерживают корпоративные новости. Так, бумаги банка Standard Chartered дорожают на 3,4%, ранее аналитики Bank of America повысили рейтинг его акций до "покупать" с "нейтрального".

Акции NatWest в Лондоне дорожают на 1,3% после того, как группа согласилась выкупить свои акции у властей Великобритании на сумму в 1,259 миллиарда фунтов стерлингов (1,56 миллиарда долларов). А капитализация разработчика Kainos Group растет на 2,2%, выручка компании выросла в 2022-2023 фингоду на 24%, прибыль — на 16%.