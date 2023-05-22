МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник показывают слабое снижение, инвесторы с осторожностью ожидают новостей вокруг ситуации с потолком госдолга США, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к евро и иене в ожидании новостей из США

По состоянию на 14.12 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,06%, до 33 477 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,13%, до 13 839,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,09%, до 4 201пункта.

Одной из основных тем на рынках остается ситуация вокруг потолка госдолга США. Белый дом и республиканцы, контролирующие палату представителей в конгрессе, продолжают переговоры о повышении его максимального потолка. Спикер палаты представителей США Кевин Мак-Карти ранее заявил, что в понедельник встретится с президентом страны Джо Байденом для переговоров на эту тему.

При этом акции производителя полупроводников Micron Technology падают в цене на предторгах на 5%. Ранее власти Китая заявили, что компания не прошла проверку кибербезопасности, а операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупку продуктов Micron.

Рынки также ожидают важные данные на неделе. Так, в четверг будет опубликована вторая оценка по ВВП США за первый квартал. Как полагают эксперты, минторг страны сохранит оценку увеличения американской экономики на уровне 1,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос теми же темпами).

А в среду будет опубликован протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого ЦБ повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%. Документ может содержать подсказки о дальнейшей монетарной политике ФРС.