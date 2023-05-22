МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник снижаются на фоне сигналов нескольких руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) о склонности к жесткой денежно-кредитной политике. Между тем котировки демонстрируют сдержанную динамику, поскольку на рынках ожидают ясности относительно переговоров по повышению потолка госдолга в США. Золото торгуется без особых изменений

Около 13.08 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,2%, до 1973,30 доллара за унцию, а фьючерсы на золото подешевели на 0,3%, до 1976,20 доллара за унцию.

Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари в понедельник заявил, что центральному банку, возможно, придется повысить ставки до уровней выше 6,0%, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2,0%, установленному ФРС. Президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард отметил, что, возможно, существует необходимость повышения процентной ставки.

Золото обычно становится менее привлекательным для инвесторов в условиях высоких процентных ставок.

"Цены на золото в краткосрочной или долгосрочной перспективе могут оказаться под влиянием разногласий относительно потолка госдолга в США. Разрешение (этих разногласий), вероятно, приведет к снижению цен", — отметил Лукман Отунуга из FXTM.