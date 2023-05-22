МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Котировки природного газа на NYMEX в понедельник упали на 5% на фоне увеличения добычи, а также прогнозов более низкого, чем ранее ожидалось, спроса на следующей неделе, передает Reuters.

Цены снижаются несмотря на увеличение спроса на газ для генерации электроэнергии в последние недели и сокращение экспорта трубопроводного газа из Канады из-за лесных пожаров в провинции Альберта.

Производство электроэнергии за счет ветра в США на прошлой неделе сократилось до 8% от общего объема генерации электроэнергии против недавнего максимума 17%, достигнутого на неделе 15-21 апреля, когда погода была более ветреной.

Это означает, что электроэнергетические компании использовали больше газа для производства электроэнергии. Генерация электроэнергии за счет газа на прошлой неделе достигла 42% против 37% на неделе 15-21 апреля.

Около 13.36 по Гринвичу июньские фьючерсы на газ на NYMEX торговались с понижением на 13,6 цента, или 5,3%, по 2,449 доллара за млн БТЕ.

Контракты могут продемонстрировать самое сильное однодневное снижение в процентном выражении с конца апреля. Кроме того, котировки вышли из зоны перекупленности впервые за три дня.

По итогам прошлой недели котировки подскочили на 14%, и на этом фоне на рынке фьючерсов и опционов на газ на NYMEX впервые с середины апреля сформировалась чистая длинная позиция инвестменеджеров, согласно данным Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC).

По данным Refinitiv, среднее производство газа в континентальных штатах США за истекший период мая составляет 101,5 млрд кубических футов в день, что превышает рекордный максимум 101,4 млрд кубических футов в день, установленный в апреле.

За последние несколько недель средний объем экспорта трубопроводного газа из Канады в США составил всего 7,0 млрд кубических футов в день, поскольку лесные пожары в Альберте и других провинциях привели к остановке добычи нефти и газа, согласно данным Refinitiv. Средний экспорт за истекший период года составляет 8,4 млрд кубических футов в день, а в 2022 году он составлял 9,0 млрд кубических футов в день.

Спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может снизиться до 89,5 млрд кубических футов в день с 90,2 млрд кубических футов в день на текущей неделе, ожидают в Refinitiv.

Поставки трубопроводного газа на семь крупнейших СПГ-терминалов США за истекший период мая сократились до 12,9 млрд кубических футов в день против рекордных 14,0 млрд кубических футов в день в апреле из-за технических работ на ряде объектов.