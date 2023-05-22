МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером снижается, пока рынки ожидают результатов переговоров о повышении потолка государственного долга США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Центробанк назвал объем запасов золота в резервах на 1 мая

По состоянию на 19.27 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 4,15 доллара, или на 0,21%, до 1 977,45 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,76% — до 23,878 доллара за унцию.

Рынки продолжают наблюдать за ситуацией с госдолгом США. Белый дом и республиканцы продолжают переговоры о повышении его максимального потолка. Так, ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что он встретится в понедельник вечером с президентом страны Джо Байденом для переговоров на эту тему. Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов.

"Хотя новый рывок выше 2000 долларов выглядит маловероятным, при условии, что переговоры по потолку долга США все же достигнут соглашения, золото выглядит вполне поддерживаемым и, похоже, в среднесрочной перспективе продолжит торговаться на уровне выше 1950 долларов", — сказал порталу MarketWatch рыночный аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг (Rupert Rowling).