МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. "СПБ биржа" с 31 мая увеличит до 172 количество международных ценных бумаг на утренней дополнительной сессии, начинающейся в 8.00 мск, говорится в сообщении торговой площадки. В России введут правила создания и работы криптобирж, заявили в Госдуме

"СПБ Биржа" с 31 мая 2023 года увеличит до 172 количество международных ценных бумаг на утренней дополнительной сессии с 8.00 мск. Инвесторы и участники торгов смогут заключать биржевые сделки с ценными бумагами еще 56 международных компаний. Ранее торги этими ценными бумагами начинались с 10.00 мск", — уточнятся в сообщении биржи.

Перечень ценных бумаг, доступных на утренней торговой сессии, пополнился акциями Apple, AMD, Amazon, Boeing, Coinbase, Alphabet, Intel и других крупных иностранных компаний. При этом торги остальными 1996 ценными бумагами международных компаний остаются без изменений, уточнила торговая площадка.

Ранее, в апреле, глава "СПБ Биржи" Роман Горюнов сообщал журналистам, что торговая площадка до конца года планирует вернуть утренние торги бумагами с листингом в США.

"СПБ Биржа" (ранее "Санкт-Петербургская биржа") впервые запустила утренние торги 1 марта 2021 года. Тогда торги продолжались с 7.00 мск до 01.45 мск. 25 февраля 2022 года время торгов существенно сократилось — торги ценными бумагами начинались лишь в 17.00 мск. Глава "СПБ Биржи" объяснял решение сократить время торгов нарушением эффективности работы площадки из-за дисбаланса спроса и предложения.

Впоследствии время торгов постепенно увеличивалось и на данный момент "СПБ Биржа" начинает торги некоторыми иностранными и российскими бумагами в 10.00 мск, а торги всеми бумагами с листингом в США начинаются лишь в 14.30 мск