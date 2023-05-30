МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром показывают снижение, рынки продолжают оценивать ситуацию вокруг потолка госдолга США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. США не уследили: Иран взял под контроль главную нефтяную артерию мира

По состоянию на 7.52 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,66%, до 76,59 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,47%, до 72,33 доллара.

Ситуация с переговорами по повышению потолка госдолга США остается одной из главных тем на рынках. По сообщению Белого дома, президент страны Джо Байден находится в ежедневном контакте с лидерами конгресса на тему предстоящего голосования по соглашению, призванному повысить потолок госдолга в стране и тем самым избежать дефолта.

"С учетом того, что в целом ожидания, похоже, учитывают ослабление рисков дефолта по долгам США, вопрос будет заключаться в том, что последует за этим, чтобы вызвать более устойчивое ралли", — комментирует агентству Блумберг рыночный стратег IG Asia Pte Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong). Эксперт отмечает, что сдерживают котировки также слабые экономические ожидания и высокий уровень добычи нефти в России.