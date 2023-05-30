МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем усилили темпы снижения по сравнению с утренней динамикой и теперь опускаются на 2% на фоне экономических рисков, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. США не уследили: Иран взял под контроль главную нефтяную артерию мира

По состоянию на 13.02 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 2,08%, до 75,5 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,98%, до 71,23 доллара. Утром нефть дешевела в среднем на 0,6%.

Одной из основных тем для инвесторов остается ситуация вокруг повышения потолка госдолга США. Президент страны Джо Байден ранее заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта страны. Рынки продолжают с осторожностью следить за ситуацией, поскольку риски дефолта влияют на перспективы нефтяного спроса.

При этом экономические факторы для нефти остаются негативными. "Экономические данные на данный момент продолжают нести в себе негативные риски (для нефтяных цен — ред.)", — резюмирует агентству Блумберг рыночный стратег IG Asia Pte Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).