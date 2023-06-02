МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 2% в пятницу вечером на рисковых настроениях инвесторов в преддверии заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. ОПЕК примет любое решение для стабильности рынка нефти, заявили в Ираке

По состоянию на 20.26 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 2,29% — до 75,98 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 2,11%, до 71,58 доллара.

Агентство Блумберг приводит слова старшего вице-президента по торговле BOK Financial Securities Денниса Кисслера (Dennis Kissler), согласно которым поддержка цен в пятницу обусловлена "спекуляциями относительно того, что может предпринять ОПЕК". "Похоже, что трейдеры нефтью возвращаются к подходу типа "риск на риск", учитывая, что опасения рецессии, по крайней мере, на данный момент, улетучились", — указывает он.

Ближайшее заседание ОПЕК+ запланировано на 4 июня. Полугодовые встречи ОПЕК и ОПЕК+ особо важны, поскольку их участники в полном составе оценивают ситуацию на рынке нефти и, исходя из анализа, могут принять решение о корректировке параметров сделки ОПЕК+. В апреле организация приняла решение о дополнительном сокращении добычи нефти общим объемом в 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца года, однако за прошедшие два месяца цены на нефть продолжали колебаться.