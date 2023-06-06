Фондовые биржи АТР в основном снижаются на ожиданиях решений ФРС США
МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.13 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,06%, до 3 230,54 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,59%, до 2 021,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index растет на 0,79%, до 19 254 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,97%, до 7 147,2 пункта, японский индекс Nikkei 225 увеличивается на 0,72%, до 32 457,5 пункта.
Южнокорейская биржа во вторник не работает в связи с выходным днем в стране, по итогам понедельника индекс KOSPI увеличился на 0,54%, до 2 615,41 пункта.
Рынки ожидают заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на следующую неделю. Так, ФРС объявит свое решение по учетной ставке по итогам двухдневного заседания 13-14 июня. Также регулятор опубликует макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава ФРС Джером Пауэлл.
Также инвесторы оценивают решение Центрального банка Австралии по учетной ставке. Ранее во вторник центробанк страны повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,1%, что стало максимальным показателем за 11 лет.
https://1prime.ru/Financial_market/20230606/840763795.html