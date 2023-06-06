МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются, свидетельствуют данные торгов. ФРС считает дальнейшее повышение ставки менее целесообразным

По состоянию на 8.13 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,06%, до 3 230,54 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,59%, до 2 021,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index растет на 0,79%, до 19 254 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,97%, до 7 147,2 пункта, японский индекс Nikkei 225 увеличивается на 0,72%, до 32 457,5 пункта.

Южнокорейская биржа во вторник не работает в связи с выходным днем в стране, по итогам понедельника индекс KOSPI увеличился на 0,54%, до 2 615,41 пункта.

Рынки ожидают заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на следующую неделю. Так, ФРС объявит свое решение по учетной ставке по итогам двухдневного заседания 13-14 июня. Также регулятор опубликует макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава ФРС Джером Пауэлл.

Также инвесторы оценивают решение Центрального банка Австралии по учетной ставке. Ранее во вторник центробанк страны повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,1%, что стало максимальным показателем за 11 лет.