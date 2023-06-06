МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник показывает рост на оптимистичных настроениях инвесторов по поводу перспектив спроса со стороны Китая, свидетельствуют данные торгов. Доллар слабо дешевеет к мировым валютам

По состоянию на 8.22 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,28%, до 3,7725 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,19% — до 8 335 долларов, алюминия — снизилась на 0,86%, до 2 244 долларов, цинка — на 0,78%, до 2 288,5 доллара.

Рынки позитивно оценивают перспективы спроса на промышленный металл со стороны Китая, крупнейшего потребителя меди. Оптимизм поддерживают новости китайских СМИ об ожиданиях поддержки экономики страны.