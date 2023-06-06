МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник показывает рост на оптимистичных настроениях инвесторов по поводу перспектив спроса со стороны Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.22 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,28%, до 3,7725 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,19% — до 8 335 долларов, алюминия — снизилась на 0,86%, до 2 244 долларов, цинка — на 0,78%, до 2 288,5 доллара.
Рынки позитивно оценивают перспективы спроса на промышленный металл со стороны Китая, крупнейшего потребителя меди. Оптимизм поддерживают новости китайских СМИ об ожиданиях поддержки экономики страны.