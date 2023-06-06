МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Цена на золото незначительно растет во вторник утром, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.43 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 1,2 доллара, или на 0,06%, до 1975,45 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,14% — до 23,668 доллара за унцию.
Небольшому увеличению стоимости драгметалла может способствовать удешевление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,13%, до 103,86 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.
Рынки ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США на следующей неделе. ФРС объявит решение по учетной ставке по итогам двухдневного заседания 13-14 июня. По данным CME Group, 77% экспертов ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 5-5,25% годовых.
Также регулятор опубликует макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава ФРС Джером Пауэлл.