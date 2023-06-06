МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Цена на золото незначительно растет во вторник утром, свидетельствуют данные торгов. Цена на медь растет на оптимизме вокруг спроса

По состоянию на 8.43 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 1,2 доллара, или на 0,06%, до 1975,45 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,14% — до 23,668 доллара за унцию.

Небольшому увеличению стоимости драгметалла может способствовать удешевление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,13%, до 103,86 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Рынки ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США на следующей неделе. ФРС объявит решение по учетной ставке по итогам двухдневного заседания 13-14 июня. По данным CME Group, 77% экспертов ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 5-5,25% годовых.

Также регулятор опубликует макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава ФРС Джером Пауэлл.