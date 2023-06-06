МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Во вторник юань ослаб против доллара США, после того как Народный банк Китая установил более высокий срединный курс пары. Инвесторы ждут выхода ключевых данных, которые могут подать новые сигналы о темпах восстановления китайской экономики, передает Reuters.

В этом году юань торгуется под давлением оттока капиталов и неровности восстановления экономики после пандемии.

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс доллара США к юаню на максимуме с 1 декабря 7,1075 против 7,0904 в понедельник. Инвесторы восприняли это решение как сигнал о готовности центрального банка мириться с ослаблением своей валюты.

Власти "удовлетворены ослаблением юаня, что отражает их намерение нивелировать растущее давление на экспорт из Китая", говорится в отчете Economist Intelligence Unit, аналитики которого теперь ожидают, что пара доллар/юань закончит год на уровне 6,8, а не 6,69, как предполагал их предыдущий прогноз.

Инвесторы ждут выходящих в среду данных по внешней торговле Китая. По прогнозу опрошенных Reuters экономистов, импорт и экспорт в мае сократились, причем сокращение экспорта наблюдалось впервые за три месяца.

"Новые экономические данные, включая выходящий в пятницу отчет по инфляции, очень важны, потому что они могут стать причиной усиления стимулирующих мер центрального банка", — сказал аналитик ANZ Кхун Гох.

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на уровне 7,1180, а на момент написания статьи торговалась по 7,1084.

Кратковременное восстановление юаня в пятницу было в основном обусловлено сообщением СМИ о том, что власти Китая работают над рядом мер стимулирования рынка недвижимости, сказал аналитик Mizuho Bank Кен Чэун.

По его словам, ко вторнику юань потерял все эти завоевания, потому что ни о каких мерах объявлено не было, и это разочаровало инвесторов.

На момент написания статьи пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,1188, а индекс доллара опустился до 103,937 от уровня закрытия понедельника 104,002.