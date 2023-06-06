МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе во вторник растет на 3%, находясь в районе 325 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. В России назвали триггер роста цен на газ в Европе

Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у отметки 323,2 доллара за тысячу кубометров (+2,6%). А по состоянию на 9.44 мск их стоимость составляла 324,9 доллара (+3,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 315,1 доллара за тысячу кубометров.

Накануне фьючерсы дорожали на 23%, до 325 долларов. Эксперты связывали это с ожидаемым ростом спроса на газ в Европе и Азии из-за сезонного фактора и начавшимися плановыми ремонтами на газовой инфраструктуре.

Цены на газ снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года – 3892 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива.

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью − уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе − с 1996 года.