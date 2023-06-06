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https://1prime.ru/Financial_market/20230606/840764751.html
Российский рынок акций снижается в начале торгов вторника
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. Российский рынок акций ощутимо снижается в начале торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи. К 10.02 мск индекс Мосбиржи понижается на 1,11% — до 2664,16... ПРАЙМ, 06.06.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций ощутимо снижается в начале торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи.
К 10.02 мск индекс Мосбиржи понижается на 1,11% — до 2664,16 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,2%, до 1035,77 пункта.