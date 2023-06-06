МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций ощутимо снижается в начале торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи. Биржевые цены на газ в Европе растут до 325 долларов за тысячу кубометров

К 10.02 мск индекс Мосбиржи понижается на 1,11% — до 2664,16 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,2%, до 1035,77 пункта.