МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в первой половине вторника снижается на 2% в рамках коррекции, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Курс рубля незначительно колеблется к доллару, юаню и евро

К 10.56 мск индекс Мосбиржи снижается на 1,9%, до 2642,87 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,18%, до 1025,53 пункта.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,62%, до 75,47 доллара за баррель.

Сильнее всего снижаются акции "Совкомфлота" (-4,21%), Polymetal (-4,12%), ДВМП (-3,54%), привилегированные акции "Транснефти" (-3,53%), акции "Русснефти" (-3,21%) и "Лукойла" (-2,8%).

Рост демонстрируют расписки "Русагро" (+1,5%), акции "Соллерса" (+1,2%), ТМК (+1,02%) привилегированные (+1%) и обыкновенные (+0,25%) акции "Сургутнефтегаза".

"В целом же картина по российскому рынку вчера ухудшилась. Не исключено, что сегодня мы увидим борьбу за уровень поддержки 2620 пунктов по индексу Мосбиржи. В случае его пробоя распродажи могут усилиться на техническом факторе", — говорит Алексей Антонов из "Алор Брокера".

Елена Кожухова из "Велес Капитала" полагает, что в начале торгового дня российский рынок акций может остаться под сдержанным коррекционным давлением из-за отсутствия значимых корпоративных и общеэкономических новостей, а также на фоне фиксации прибыли на зарубежных торговых площадках.

Аналитики Промсвязьбанка ожидают, что индекс Мосбиржи завершит сегодняшние торги ниже отметки 2650 пунктов.