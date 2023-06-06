МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Золото торговалось в узком диапазоне во вторник, поскольку инвесторы стремились получить больше ясности относительно перспектив ставок ФРС, однако снижение доходности казначейских облигаций оказывало поддержку котировкам драгоценного металла, передает Reuters.

В 9.38 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,1%, до 1960,70 доллара за унцию. При этом на COMEX фьючерсы на золото подорожали на 0,2%, до 1977,20 доллара за унцию.

"По-прежнему существует значительная неопределенность в отношении того, что собирается делать ФРС… были действительно сильные данные по заработной плате в несельскохозяйственном секторе, но затем слабые данные по безработице… и данные ISM показали слабость по всем направлениям", — отметил Крейг Эрлам из OANDA.

"В конечном счете, все зависит от индекса CPI, который выйдет во вторник… сильный отчет по инфляции убивает любую надежду на паузу (в повышении ставок ФРС), а что-то в пределах нормы даст нам уверенность в необходимости паузы в следующем месяце", — подчеркнул Эрлам.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась, что усилило привлекательность золота, которое не приносит дохода в виде процентов или дивидендов.

Индекс доллара был стабилен, но держался вблизи 60-дневного максимума, достигнутого 31 мая. Укрепление доллара делает золото более дорогим для держателей других валют.

"Что касается сопротивления, быки, похоже, не в состоянии пробиться выше зоны 1980-1985 долларов, — предположил Уоррен Венкетас из DailyFX. — Учитывая, что на неделе не ожидается выхода важных американских данных, я не ожидаю значительного движения цен на золото".

По другую сторону Атлантики "ястребиные" комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард и президента Бундесбанка Йоахима Нагеля в понедельник укрепили ожидания дальнейшего повышения ставок в июне.

Спот-цены на серебро снизились на 0,2%, до 23,53 доллара за унцию, платина подешевела на 0,1%, до 1029,50 доллара за унцию, а палладий — на 0,4%, до 1419,67 доллара за унцию.