МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается на 1,8% во второй половине вторника на фоне обострения геополитической напряженности, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Цены на нефть ускорили темпы снижения до двух процентов

Индекс Мосбиржи к 14.22 мск снижается на 1,84%, до 2644,58 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,24%, до 1024,91 пункта.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 2,15%, до 75,06 доллара за баррель.

"Российский рынок второй день подряд заметно проседает. В понедельник снижение по индексу Мосбиржи составляло чуть менее 1%, а сегодня падение усилилось и составляет к середине дня уже 1,8%… Давление на отечественный рынок отчасти оказывает геополитика. При этом фактор дивидендов и корпоративной отчетности начинает уходить на второй план, поскольку уже практически все эмитенты приняли решение по дивидендам, инвесторам остается только дождаться дивидендных отсечек и самих выплат", — говорит Ксения Лапшина из "Финама".

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" полагает, что на фоне возросшей геополитической неопределенности многие инвесторы предпочитают зафиксировать прибыль, чему также способствует пребывание индекса Мосбиржи вблизи годовых вершин, обновленных неделю назад. Дополнительным фактором давления на российский рынок Бабин считает понижающиеся цены на нефть.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Наибольшее снижение к 14.22 мск показывают акции "Юнипро", падающие на 6,62%. Лапшина отмечает, что бумаги дешевеют на фоне новостей о рекомендации совета директоров компании не выплачивать итоговые дивиденды за 2022 год.

Также существенно дешевеют обыкновенные (-4,64%) и привилегированные (-3,31%) акции "Ростелекома", обыкновенные акции "Мечела" (-3,57%), акции Polymetal (-3,1%) и "Лукойла" (-2,46%).

В лидерах роста — расписки Ozon (+3,1%), акции ТМК (+2,27%), расписки "Русагро" (+1,96%), привилегированные (+1,67%) и обыкновенные (+0,9%) акции "Сургутнефтегаза" и бумаги "Соллерса" (+0,83%).

"Расписки Ozon поддержали сообщения о повышении прогноза роста оборота на текущий год до 70%, а также новости об экспансии в Киргизию в июне и в Армению осенью текущего года", — говорит Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

ПРОГНОЗЫ

"Несмотря на то, что пока инвесторы не стремятся выкупать просадку, мы считаем, что коррекция не продлится долго. Индекс может встретить поддержку на уровне 2600 пунктов, на нем сейчас проходит 50-дневная скользящая средняя", — считает Лапшина.

Бабин полагает, что российский рынок может перейти к росту с ближайшей целью в районе 2676 пунктов в случае, если нефтяные котировки перейдут к росту.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 6 июня: диапазон 2600–2700 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1010–1050 пунктов", — заключает Чернов.