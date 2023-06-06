МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Пшеница на бирже в Чикаго в США во вторник дорожает на 3% после новостей о разрушении части Каховской ГЭС, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снижается на фоне геополитической напряженности

По состоянию на 15.13 мск июльский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже растет в цене на 3,03% — до 6,42 доллара за бушель.

Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Обстрел ГЭС, предположительно, велся из РСЗО "Ольха". СК РФ сообщил, что по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте.

Как пишет агентство Блумберг, дамба находится на некотором расстоянии от трех украинских портов, на которые распространяется соглашение о поставках зерна через Черное море.

Управляющий сельскохозяйственной консалтинговой компании "Совэкон" Андрей Сизов в своем Twitter заявил, что ситуация выглядит как большая эскалация с ужасными последствиями и огромным риском. По мнению Сизова, нынешний рост цен на зерно может быть только началом ралли.