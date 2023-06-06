МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Реакция товарного рынка в виде роста фьючерсов на пшеницу после новостей о разрушении части Каховской ГЭС является традиционной для таких новостей и не означает долгосрочного тренда, но в дальнейшем, при определенных условиях, эти события могут повлиять и на зерновую сделку, и на урожай зерна в РФ в новом сезоне, прокомментировал РИА Новости гендиректор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко. В шаге от катастрофы. Чем обернется разрушение Каховской ГЭС

Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. СК РФ сообщил, что по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте.

По состоянию на 15.13 мск июльский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже вырос в цене на 3,03% — до 6,42 доллара за бушель.

"Реакция фондового рынка является обычной в такой ситуации. Говорить, что устанавливается долгосрочный тренд, пока еще рано. В будущем это может привести к дальнейшим последствиям относительно реализации зерновой сделки: если будет политическая реакция на это событие, то тогда, конечно, будет и реакция на товарных рынках", — сказал Петриченко.

По его словам, пока сложно оценить все последствия, поскольку процесс разрушения продолжается. "Каналы питали Херсонскую и Запорожскую области, Крым, поэтому вся эта ситуация будет способствовать развитию там засухи. Это может оказать влияние на и оценки нашего урожая: точно утверждать нельзя, но это непростая история", — добавил он.