МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 7 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:00 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (май) -20,2  
2:20 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
2:50 AUD Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Мишель Баллок    
4:30 AUD Австралия — ВВП (кв/кв) (1кв2023) 0,5% 0,8%
4:30 AUD Австралия — ВВП (г/г) (1кв2023) 2,7% 2,7%
6:00 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (май) 8,5% 8%
6:00 CNY Китай — Объём импорта (г/г) (май) -7,9% -8%
6:00 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (май) 90,21 млрд юаней 71,6 млрд юанней
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (май) 0,1% -0,9%
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (май) -0,3% 0%
9:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (апрель) -3,4% -1,3%
10:50 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
12:10 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Эдуардо Фернандеза-Болло    
12:10 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
13:00 GBP Великобритания — Ипотечная ставка (фунт стерлингов) 7,41%  
13:30 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
15:30 USD США — Объем экспорта 256,2 млрд долл  
15:30 USD США — Объем импорта 320,4 млрд долл  
15:30 USD США — Сальдо торгового баланса (апрель) -64,2 млрд долл -63,3 млрд долл
15:30 CAD Канада — Производительность труда (кв/кв) (1кв2023) -0,5% 0,2%
15:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (апрель) 0,97 млрд канад. долл 0,2 млрд канад. долл
17:00 CAD Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке 4,5% 4,5%
17:00 CAD Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/    
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 4,488 млн барр 1,152 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,628 млн барр 0,719 млн барр

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Лензолото — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2023, в заочной форме, фин. див-ды 2022, выборы СД) 0 (ао), 5,29 (ап) — див-д 2021 3508 (9м2022, ао), 0 (9м2022, ап) — див-д 2022
  RUB Газпром — СД (согласование позиции ПАО по голосованию его представителей в органах управления Банка ГПБ)    
  RUB КАМАЗ — СД (рекоменд. по див-дам 2022) 0 — див-д 2021  

 