МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Совет директоров "Полюса" пересмотрел прежнюю рекомендацию о выплате дивидендов, приняв во внимание недавно введенные санкции против компании, сообщает пресс-служба "Полюса". Всемирный банк незначительно улучшил прогноз роста мировой торговли

Ранее, в мае, совет директоров "Полюса" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по результатам прошлого года в размере 436,79 рубля на акцию.

"Приняв во внимание недавно введенные санкции, совет директоров пересмотрел свою ранее выданную рекомендацию о выплате дивидендов. Совет директоров принял решение рекомендовать повторному ГОСА — не выплачивать дивиденды за 2022 год", — говорится в сообщении.

По итогам 2021 года "Полюс" не выплачивал дивиденды, были выплачены дивиденды только за первое полугодие на 491 миллион долларов. Дивидендная политика компании предусматривает выплаты в размере 30% от годового показателя EBITDA.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. "Полюс" в 2022 году снизил добычу золота на 6%, до 2,6 миллиона унций (79 тонн). Крупнейшими акционерами компании являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Ахмета Паланкоева (29,99%).