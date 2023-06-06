МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник не показывают четкой динамики, свидетельствуют данные торгов; аналитики отмечают слабость экономики страны после опубликованной в понедельник макростатистики. Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП США в текущем году

По состоянию на 17.20 мск промышленный индекс Dow Jones рос на символические 0,02%, до 33570,2 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,01%, до 13229,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,09%, до 4278 пунктов. Минутами ранее все три индекса показывали слабый рост, а до этого снижались.

В понедельник Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал данные по индексу деловой активности в сфере услуг США, который в мае неожиданно снизился до 50,3% с 51,9% месяцем ранее. После этого американские фондовые индексы снизились по итогам торгов.

"Появляется слабость (в экономике США – ред.), и она должна стать более заметной в ближайшие месяцы", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya).

Также трейдеры во вторник оценивают корпоративные новости. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения Coinbase в нарушении законодательства в сфере ценных бумаг, после чего акции криптобиржи падают на 14%.