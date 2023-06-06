МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Котировки фьючерсов на газ в США снизились примерно на 2% во вторник на фоне малых объемов, поступающих на СПГ-терминалы из-за их технического обслуживания. Как сообщает Reuters, давление на котировки также оказывают прогнозы относительно мягкой погоды и более низкого спроса в следующие 14 дней, чем ожидалось ранее. Кроме того, снижению цен на газ способствует падение спроса на глобальном рынке.

Котировки газа снизились, хотя сокращение генерации на ветряных электростанциях заставляют сжигать больше газа для выработки электроэнергии, а добыча уменьшилась при росте экспорта в Мексику. При этом синоптики прогнозируют жаркую погоду в середине и конце июня.

Генерация на ветряных электростанциях США за истекший период недели упала до 5% от общего объема против максимума 12%, достигнутого на неделе 6-12 мая. Об этом свидетельствуют правительственные данные. Доля электроэнергии, выработанной при сжигании газа, выросла до 43% на этой неделе против 40% в последние недели.

Когда генерирующие мощности сжигают больше газа для выработки электроэнергии, спрос на которую растет при более активном использовании систем кондиционирования, сокращаются объемы газа, закачиваемого в хранилища для использования в пиковый зимний сезон для отопления. Это стимулирует рост цен на газ.

В 12.57 по Гринвичу ближайшие июльские фьючерсы на газ на NYMEX торговались с понижением на 4,3 цента, или 1,9%, по 2,202 доллара за млн БТЕ.

В последние недели инвесторы более активно интересовались рынком энергоносителей. Число открытых позиций по фьючерсам на природный газ на NYMEX выросло до 1,389 млн контрактов в понедельник. Это максимум с сентября 2021 года.

На глобальном рынке цены на газ демонстрировали высокую волатильность. Так, ближайшие фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF снизились в цене на 15%, примерно до 8 долларов за млн БТЕ, тогда как в понедельник они продемонстрировали рост на 25%.

За истекший период 2023 года цены на газ с поставкой из терминала TTF и азиатские контракты Japan Korea Marker (JKM) упали более чем на 65%. В пятницу цены в Европе опустились до 25-месячного минимума примерно в 7 долларов за млн БТЕ, а котировки JKM держались вблизи 24-месячного минимума примерно в 9 долларов.

По данным Refinitiv, среднее производство газа в континентальных штатах США за истекший период июня составляет 102,3 млрд кубических футов в день против рекордного максимума 102,5 млрд кубических футов в день, достигнутого в мае.

Объем добычи нацелился на снижение во вторник на 1,7 млрд кубических футов, до 6-недельного минимума 101,3 млрд кубических футов. Если прогноз подтвердится, то падение добычи может стать самым существенным с января, однако аналитики напомнили, что предварительные данные часто пересматриваются ближе к итогам дня.

Прогнозы погоды предполагают, что температуры воздуха в континентальных штатах США до 14 июня включительно будут преимущественно оставаться вблизи нормы для текущего времени года, но превысят ее с 15-20 июня.

Спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может снизиться до 94,1 млрд кубических футов в день с 95,4 млрд кубических футов в день на текущей неделе, ожидают в Refinitiv. Прогноз изменен по сравнению с озвученными в пятницу ожиданиями, поскольку предполагается сокращение генерации на ветряных электростанциях.

Экспорт газа в Мексику вырос до 7,5 млрд кубических футов в день за истекший период июня. В мае показатель составил 5,9 млрд кубических футов в день. В июне 2021 года был достигнут рекордный уровень 6,7 млрд кубических футов в день.

В июне поставки газа на семь крупнейших экспортных СПГ-терминалов США сократились до 12,0 млрд кубических футов в день с 13,0 млрд кубических футов в день в мае. В апреле показатель достиг рекордных 14 млрд кубических футов в день. Падение показателя связано с техническим обслуживанием нескольких объектов, включая Sabine Pass в Луизиане.