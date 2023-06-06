МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Курс евро снижается по отношению к доллару во вторник вечером перед выходом на этой неделе данных о ВВП еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.26 мск курс евро к доллару снижался до 1,0688 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0713 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 139,66 иены со 139,59 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,2%, до 104,21 пункта.

В четверг будут опубликованы данные об экономике стран зоны евро. Первая и промежуточная оценки показывали рост ВВП еврозоны в первом квартале на 1,3% в годовом выражении.

Рынки также находятся в ожидании решений крупных центробанков. Так, на следующей неделе пройдут заседания Федрезерва США, Европейского центробанка, а также Банка Японии.

Кроме того, на следующей неделе выйдет статистика о потребительских ценах в США за май. По итогам апреля годовая инфляция в стране замедлилась до 4,9% с 5% месяцем ранее.