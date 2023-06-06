МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Котировки золота во вторник снижаются на фоне роста доллара США и доходности казначейских облигаций. Между тем цены на золото остаются в узком диапазоне в ожидании сигналов Федеральной резервной системы (ФРС) о дальнейшей денежно-кредитной политике, передает Reuters.

Около 14.06 по Гринвичу спот-цены на золото снились на 0,2%, до 1957,50 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX оставались у флэтовой линии, на 1974,40 доллара за унцию.

Индекс доллара и доходность 10-летних казначейских облигаций выросли, сделав золото менее привлекательным для инвесторов.

"Ни один из факторов не говорит в пользу роста цен на золото… Сейчас подходящее время, чтобы занять выжидательную позицию", — отметил Филипп Штрибл из Blue Line Futures.

Как показывает разработанный CME индикатор FedWatch, рынки оценивают в 76% вероятность того, что на заседании 13-14 июня ФРС оставит ключевую ставку без изменений.

Котировки золота стабилизировались после выхода в пятницу данных США по занятости, а также в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) на следующей неделе, говорит Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик OANDA. По его словам, перспективы денежно-кредитной политики неопределенны, так как данные Института управления поставками (ISM) свидетельствовали о широкомасштабной слабости экономической активности.

В фокусе внимания трейдеров находится индекс потребительских цен (CPI) США, который будет представлен 13 июня.

"Календарь на следующей неделе перенасыщен данными, которые обычно оказывают сильное влияние на рынок… Я склонен придерживаться более осторожной позиции", — добавил Штрибл.

Всемирный банк во вторник повысил прогноз роста мировой экономики в 2023 году, объяснив это тем, что США и другие ведущие экономики продемонстрировали больше устойчивости, чем ожидалось. При этом банк отметил, что повышение процентных ставок центральными банками будет сильнее, чем ранее предполагалось, сдерживать экономический рост в следующем году.

Серебро на рынке спот выросло на 0,8%, до 23,41 доллара за унцию, платина торговалась без изменений, по 1030,52 доллара за унцию, тогда как палладий прибавил 0,9%, до 1400,53 доллара.