МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером ускорила рост перед публикацией недельной макростатистики по США и Европе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.42 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 4,6 доллара, или на 0,23%, до 1978,85 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,16% — до 23,598 доллара за унцию.

Инвесторы ожидают макроэкономические статданные недели. В четверг Евростат опубликует третью, финальную оценку роста ВВП еврозоны в первом квартале. Ожидается, что показатель вырастет на 1,2% в годовом выражении и не изменится — в квартальном. В тот же день минтруда США выпустит данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 3 июня. Аналитики ждут, что их количество увеличилось на 3 тысячи, до 235 тысяч.

Важным предстоящим событием, способным повлиять на цену драгоценного металла, остается заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет на следующей неделе, 13-14 июня. Регулятор примет решение по учетной ставке, которое, как правило, сильно сказывается на стоимости национальной валюты. Согласно CME Group, более 78% аналитиков ждут, что Федрезерв сохранит ставку на текущем уровне в 5-5,25%. Остальные прогнозируют повышение ставки на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%.