МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 0,5%, следует из данных Московской биржи. СМИ: в Эстонии не могут разогнать экономику — она рухнула

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,48%, до 2681,25 пункта, долларовый РТС — на 0,97%, до 1038,18 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 41 копейку, до 81,36 рубля.