2023-06-06T18:59:25+03:00
2023-06-06T18:59:25+03:00
2023-06-06T18:59:25+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230606/840769776.html
Российский рынок акций снизился на 0,5 процента за основную сессию
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,48%, до... ПРАЙМ, 06.06.2023
рынки, новости, биржи
https://cdnn.1prime.ru/images/83730/61/837306198.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83730/61/837306198.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83730/61/837306197.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83730/61/837306197.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83730/61/837306185.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83730/61/837306185.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230606/840769065.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 0,5%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,48%, до 2681,25 пункта, долларовый РТС — на 0,97%, до 1038,18 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 41 копейку, до 81,36 рубля.