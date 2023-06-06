МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли во вторник после снижения в понедельник, свидетельствуют данные торгов.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,38%, до 7629,11 пункта, французский CAC 40 — на 0,38%, до 7209 пунктов, немецкий DAX — на 0,18%, до 15993,25 пункта.

Днем ранее инвесторы оценивали статистику о деловой активности еврозоны, которая оказалась хуже прогнозов, в связи с чем индексы снизились на 0,1-1%.

Во вторник Евростат опубликовал данные, согласно которым объем розничных продаж в странах зоны евро в апреле не изменился к марту при ожидаемом увеличении на 0,2%. В годовом выражении показатель снизился на 2,6% при прогнозе уменьшения на 3%.

В четверг будет опубликована третья, окончательная оценка ВВП еврозоны в первом квартале. Первая и промежуточная оценки предполагали увеличение экономики стран валютного блока на 1,3% в годовом выражении.