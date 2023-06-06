МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Норникеля" утвердили невыплату дивидендов по результатам 2022 года, следует из материалов компании. Минфин дал предварительную оценку дефицита бюджета России в январе — мае

"Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:.. прибыль ПАО "ГМК "Норильский никель" по результатам 2022 года не распределять, дивиденды не выплачивать", — говорится в сообщении.

Акционеры также избрали новый состав совета директоров компании. Среди новых членов — замгендиректора и член правления АО "Скоростные магистрали" Ирина Комарова, старший вице-президент "Норникеля" Сергей Малышев и финансовый директор группы Litasco Middle East Антон Сычев.

В совет директоров переизбраны глава "Интерроса" Сергей Батехин, бывший председатель совета директоров "Норникеля" Андрей Бугров, первый вице-президент "Норникеля" Марианна Захарова, генеральный директор Petropavlovsk Денис Александров, бывший партнер компании "Технологии Доверия" Алексей Иванов и советник вице-президента "Норникеля" Егор Шейбак.

Также были переизбраны вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления АО "Русал Менеджмент" "Русала" Елена Безденежных, бывший старший банкир Сбербанка Сергей Волк, директор направления "Русский алюминий Менеджмент" Александра Захарова и член совета благотворительного фонда "Центр охраны дикой природы" Евгений Шварц.

В совет не вошли член правления Фонда развития Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Германович, замгендиректора и член правления ООО "Руссдрагмет" Станислав Лучицкий и управляющий директор ООО "Винтер Капитал Адвайзорс" Алексей Башкиров.

ПАО "ГМК "Норильский никель" — лидер горно-металлургической промышленности России, а также крупнейший производитель палладия и первоклассного никеля и один из крупнейших производителей платины и меди. Уставный капитал компании состоит из 152 863 397 обыкновенных акций. Структура акционерного капитала: 37% принадлежит ХК "Интеррос", 26,39% — МКПАО "Эн+ груп" и 36,61% — прочие акционеры.