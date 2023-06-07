МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду утром примерно на 0,5%, свидетельствуют данные торгов. В мире разгорается битва за "белую нефть": что упустила Россия

По состоянию на 8.35 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,55% — до 75,87 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,49% — до 71,38 доллара за баррель.

На прошлой неделе ОПЕК+ объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Это второе за год решение альянса о сокращении объемов добычи нефти в попытке повлиять на нефтяные цены.

Они сохраняют высокую волатильность после кризиса ряда банков в США и на фоне нарастающих опасений глобальной рецессии, которые вызывают опасения за спрос.

"Цены на нефть находятся под давлением… по мере того, как эффект от сокращения поставок Саудовской Аравией меркнет и вступает в силу реальность вялого спроса", — цитирует агентство Франс Пресс главу инвестиционного отдела Interactive Investor Викторию Сколар (Victoria Scholar).