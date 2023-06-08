МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Покупка иностранных ценных бумаг в рамках индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-III) будет ограничена бумагами стран ЕАЭС, заявил директор департамента финансовой политики министерства финансов РФ Иван Чебесков. Рубль в четверг падал третий день подряд

"Еще одно нововведение — сейчас и на некоторые ИИС можно покупать иностранные ценные бумаги — эта опция будет ограничена только иностранными ценными бумагами стран ЕАЭС. Другие иностранные ценные бумаги нельзя будет приобретать на данный вид счета. Мы не пытаемся стимулировать инвестиции в зарубежные компании, зарубежные экономики. Только в нашу экономику и экономики наших партнеров", — сказал он в комментарии для онлайн-канала Cbonds.

Он также напомнил, что в рамках нового инструмента инвестору будут доступны налоговые преференции: комбинация льгот ИИС-I и ИИС-II. "Первое — когда гражданин (клиент брокерской или управляющей компании) будет вкладывать свои средства. Он сможет получить налоговый вычет на сумму до 400 тысяч рублей, как сейчас по ИИС-I: вложил 400 тысяч, получил налоговый вычет в размере 13% или в размере 15%. Это, как правило, 52 тысячи рублей", — пояснил Чебесков.

Директор департамента также добавил, что вторая льгота будет доступна в случае, если гражданин продержал и инвестировал средства в течении 5 лет (в случае увеличения срока инвестирования, то до 10 лет) — он будет освобожден от налога на доход, полученный в течении этого времени. "Сумма такого освобождения от налога ограничена 30 миллионами рублей, но, по сути, это надо заработать эти 30 миллионов рублей в течении 5-10 лет и тогда на этот доход налог не будет взиматься", — добавил он.

Как отметил Чебесков, еще одним важным аспектов ИИС-III является возможность вывести средства в любой момент, однако есть и нюанс — если гражданин забирает деньги до окончания срока, то он теряет налоговые преференции. "В особых жизненных ситуациях можно забрать деньги, не потеряв данные льготы. Пока обсуждается из особых жизненных ситуаций на данный момент только дорогостоящее лечение, то есть: не дай Бог, что-то произошло и срочно нужны деньги на дорогостоящее лечение, тогда эти деньги можно будет забрать со счета, не потеряв налоговые льготы. На мой взгляд, это важная часть этих изменений", — отметил Чебесков.

На прошлой неделе Минфин РФ сообщил о том, что он внес в правительство законопроект о введении ИИС-III. Начиная с января 2024 года физлица смогут открыть одновременно не более трех договоров ИИС-III без ограничения по сумме внесенных на них денежных средств, при этом ИИС, открытые до конца 2023 года, продолжат действовать на прежних условиях. Граждане смогут открывать договоры доверительного управления и брокерского обслуживания, но оформить их можно будет при условии отсутствия действующего договора на ведение ИИС-I и ИИС-II. Как сообщало министерство, сейчас рассматривается вопрос плавного увеличения от 5 до 10 лет необходимого срока инвестирования через ИИС-III для получения налоговых льгот.