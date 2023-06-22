Цены на нефть снижаются в четверг утром в ожидании восстановления экономики Китая
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром после роста накануне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.17 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,54%, до 76,7 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,51%, до 72,16 доллара.
В среду стоимость нефти марки Brent увеличилась на 1,61%, WTI — на 2,88%. Рынки оценивали перспективы восстановления экономики Китая — одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти. Так, на прошлой неделе власти неожиданно понизили ставки, а СМИ сообщили о намерении властей поддержать экономику страны.
Аналитик Saxo Capital Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana), мнение которого приводит агентство Блумберг, считает, что ожидания дальнейших мер со стороны Китая "продолжают поддерживать ожидания восстановления спроса".
Также в ночь на среду API опубликовал свою оценку динамики коммерческих запасов нефти в США. За неделю по 16 июня показатель сократился на 1,25 миллиона баррелей. Официальная статистика будет опубликована минэнерго страны вечером. Аналитики прогнозируют увеличение запасов на 0,33 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/Financial_market/20230622/840898078.html