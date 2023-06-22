МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром после роста накануне, свидетельствуют данные торгов. Fitch понизило прогноз цены нефти Brent на 2023 год

По состоянию на 8.17 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,54%, до 76,7 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,51%, до 72,16 доллара.

В среду стоимость нефти марки Brent увеличилась на 1,61%, WTI — на 2,88%. Рынки оценивали перспективы восстановления экономики Китая — одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти. Так, на прошлой неделе власти неожиданно понизили ставки, а СМИ сообщили о намерении властей поддержать экономику страны.

Аналитик Saxo Capital Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana), мнение которого приводит агентство Блумберг, считает, что ожидания дальнейших мер со стороны Китая "продолжают поддерживать ожидания восстановления спроса".

Также в ночь на среду API опубликовал свою оценку динамики коммерческих запасов нефти в США. За неделю по 16 июня показатель сократился на 1,25 миллиона баррелей. Официальная статистика будет опубликована минэнерго страны вечером. Аналитики прогнозируют увеличение запасов на 0,33 миллиона баррелей.