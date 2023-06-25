МОСКВА, 25 июня — ПРАЙМ. Торги на "СПБ Бирже" в понедельник, 26 июня, пройдут в обычном режиме, следует из сообщения торговой площадки. Торги на Мосбирже в понедельник пройдут в обычном режиме

"СПБ Биржа 26 июня 2023 года будет проводить торги и расчёты ценными бумагами по всем группам инструментов в обычном режиме, без изменений", — уточняется в сообщении.

Ранее в воскресенье Банк России сообщил, что, несмотря на режим нерабочего дня в Москве в понедельник, введенный в субботу мэром Москвы Сергеем Собяниным, кредитные организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, находящиеся в Москве, будут работать в понедельник, 26 июня.

Регулятор также указал, что торги на Московской бирже будут осуществляться по режиму обычного рабочего дня, что затем подтвердила и сама торговая площадка.

"СПБ биржа" — ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Группа "СПБ биржи" включает в себя дочерние операционные компании "СПБ клиринг" и "СПБ банк", осуществляющий функции расчетного депозитария".