МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются примерно на 0,5% после значительного роста накануне, свидетельствуют данные торгов. Россия усовершенствовала расчет экспортных пошлин на нефтепродукты

По состоянию на 8.50 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,58%, до 73,81 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,53%, до 69,19 доллара.

В среду стоимость нефти марки Brent увеличилась на 2,45%, WTI — на 2,75%. Рынки оценивали статистику по запасам этого вида сырья в США, опубликованную днем ранее. Так, за неделю, завершившуюся 23 июня, показатель сократился сразу на 9,6 миллиона баррелей, до 453,7 миллиона. Аналитики при этом ожидали снижения запасов лишь на 1,8 миллиона.

Запасы бензина в США увеличились на 0,6 миллиона баррелей (на 0,3%), до 222 миллионов. Аналитики ждали сокращения показателя на 0,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0,1 миллиона баррелей (на 0,1%) и составили 114,4 миллиона баррелей. Прогнозировалось увеличение на 0,8 миллиона.