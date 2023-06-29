МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть не показывают единой динамики в ходе четверга, торгуясь то в "зеленой", то в "красной" зоне, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть выросли после выхода статистики из США

По состоянию на 19.00 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,07%, до 74,19 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — росла на 0,03%, до 69,58 доллара. Такая динамика наблюдается после выхода макростатистики из США.

При этом утром четверга котировки снижались, а днем преимущественно росли.

Вышедшая в четверг статистика оказалась сильнее ожиданий аналитиков. ВВП США, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) в первом квартале 2023 года. Первая и вторая оценки предполагали рост на 1,1% и 1,3% соответственно. В то же время число первичных заявок на пособие по безработице неожиданно снизилось — на 26 тысяч, до 239 тысяч.

Инвесторы при этом оценивают и новости по Федрезерву США. Ранее на этой неделе глава регулятора Джером Пауэлл, что руководство ФРС не исключает дальнейшего ужесточения монетарной политики. Согласно CME Group, 86,8% аналитиков прогнозируют повышение учетной ставки на следующем заседании на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Остальные ждут сохранения ставки на уровне 5-5,25%.