МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем поднимаются, при этом котировки могут показать снижение четвертый квартал подряд, свидетельствуют данные торгов. Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,1 процента

По состоянию на 13.22 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,28%, до 74,72 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,23%, до 70,02 доллара.

За второй квартал уменьшение котировок может составить примерно 6,5% и 7,5% соответственно, что может быть четвертым кварталом снижения подряд. С начала года сырье дешевеет примерно на 13%.

Удешевление нефти связано с опасениями по поводу перспектив спроса, в частности из-за неопределенности вокруг экономики Китая, крупного импортера и потребителя нефти, а также мировой экономики в целом, поскольку мировые центробанки продолжают повышать ставки для борьбы с инфляцией.

Позднее в пятницу также будут опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США за неделю по 30 июня. За неделю по 23 июня их число снизилось на шесть — до 546 агрегатов.