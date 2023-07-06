МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг опускается на фоне безрисковых настроений трейдеров и после публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. В ФРС ждут начало рецессии в экономике США позднее в текущем году

По состоянию на 7.59 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,46% — до 3,7423 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца опустилась на 0,48% — до 8 319 долларов, алюминия — на 1,15%, до 2 142,5 доллара, цинка — на 2,22%, до 2 357,5 доллара.

Трейдеры больше склонны уходить от риска, о чем свидетельствует снижение фондовых бирж Азии, а также удешевление нефти. Слабая макростатистика, в частности из Китая, усилила опасения рынков по поводу восстановления экономики, что негативно для перспектив спроса на промышленный металл.

В то же время рынки обращают внимание на протокол Федрезерва, опубликованный в среду. Как следует из документа, регулятор считает целесообразным дальнейшее повышение учетной ставки в 2023 году из-за высокой инфляции.

Традиционно повышение ставки ФРС поддерживает стоимость американской валюты. А более дорогой доллар сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, так как в этом случае они становятся менее доступными при покупке в другой валюте.