МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Нефтяные котировки в четверг в Азии снизились. Как сообщает Reuters, опасения, вызванные вялым восстановлением спроса в Китае, являющемся крупнейшим в мире импортером нефти, нивелировали перспективы более ограниченного предложения на фоне планов Саудовской Аравии и России по сокращению добычи.

Около 06.50 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 21 цент, или 0,3%, до 76,44 доллара за баррель. По итогам сессии среды котировки выросли на 0,5%.

Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 4 цента, 71,75 доллара за баррель. В среду котировки подскочили на 2,9%.

"Несмотря на призывы к сокращению добычи в последние месяцы цены в основном остаются в диапазоне. Опасения относительно перспектив спроса по-прежнему ограничивают потенциал роста цен", — отметил Йип Джун Ронг из IG.

"В краткосрочной перспективе для дальнейшего роста котировки должны превысить ключевой уровень 80 долларов за баррель", — добавил он.

В последнее время участники рынка сомневаются в устойчивости спроса ввиду медленного восстановления экономики Китая после отмены карантинных мер в условиях макроэкономических трудностей и повышения процентных ставок мировыми центробанками.

Согласно опубликованным в среду данным, активность в секторе услуг Китая в июне росла самыми медленными темпами за пять месяцев. Снижение спроса оказывает давление на восстановление экономики после пандемии.

"Потенциал роста цен ограничен ввиду неопределенности относительно темпов экономического роста Китая и восстановления спроса на топливо", — отметил Тацуфуми Окоси, старший экономист Nomura Securities. По его прогнозу, цены на нефть WTI будут держаться в диапазоне 65-75 долларов за баррель.

Между тем Саудовская Аравия, которая в понедельник объявила о дополнительном сокращении добычи, может снизить производство нефти еще сильнее, добавил Окоси. Наряду с более значительным, чем ожидалось, сокращением запасов нефти в США это может оказать поддержку ценам, подчеркнул он.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе 24-30 июня снизились примерно на 4,4 млн баррелей, а запасы бензина и дистиллятов увеличились. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что запасы нефти снизились примерно на 1 млн баррелей.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует данные по запасам в четверг в 15.00 по Гринвичу.

В среду министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман заявил, что Россия и королевство по-прежнему тесно сотрудничают в рамках альянса ОПЕК+, который сделает "все, что необходимо", чтобы поддержать рынок.