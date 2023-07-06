МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг снижаются после публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов. США нашли новую марионетку в Европе, пишет СМИ

По состоянию на 12.27 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,45% — до 34 355 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,43%, до 15 295,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,43%, до 4 464,5 пункта.

В среду был опубликован протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В нем говорится, что регулятор считает целесообразным дальнейшее повышение ставки в 2023 году ввиду высокой инфляции.

Кроме того, ФРС ожидает начала рецессии в американской экономике позднее в текущем году, прогнозируя сокращение ВВП страны в четвертом квартале 2023 года и первом квартале 2024 года.

На следующей неделе стартует сезон корпоративной отчетности компаний за второй квартал и первое полугодие 2023 года.

"На этой неделе внимание также переключится на сезон доходов за второй квартал 2023 года, который начнется на следующей неделе…. и больше не будет связан с серьезными рисками, связанными с кризисом региональных банков и дебатами о потолке госдолга США, что потенциально создаст более высокую планку для достижения высоких результатов", — сказал порталу MarketWatch управляющий директор SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).